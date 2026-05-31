Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato una bambina di due anni, deceduta successivamente. L’arresto segue quello della madre, accusata di maltrattamenti aggravati continuati nei confronti della stessa vittima. Durante le indagini sono state trovate nel telefono della madre immagini di sevizie sulla bambina. La vicenda si è svolta nei pressi di Bordighera, in provincia di Imperia.

L’arresto di Manuel Iannuzzi dopo quello di Emanuela Aiello, accusata di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della figlia di due anni vicino a Bordighera (Imperia). E soprattutto il ritrovamento nel cellulare dell’uomo di foto della piccola con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e un filmato in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Svolta nell’inchiesta sulla morte di Beatrice, ritrovata in casa della donna a Montenero con lividi e traumi e deceduta da ore nel momento della chiamata al soccorso. E la perquisizione nella casa porta anche all’arresto del padre Franco per la detenzione di due chili di tritolo, ritrovati nella cantina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Beatrice morta a due anni. Arrestato anche il patrigno. Nel telefono foto di sevizie

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Beatrice, morta a 2 anni, arrestati la madre e il compagno di lei

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Temi più discussi: Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato); Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre.

Le violenze subite dalla piccola Beatrice, morta a #Bordighera ad appena due anni. Arrestato anche il compagno della madre. Per la procura la bimba fu vittima di maltrattamenti continui. Costretta persino a fumare. #Tg1 Lucia Pescio x.com

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