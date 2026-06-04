SS36 svolta per i soccorsi | l' elisoccorso avrà un accesso diretto alla statale

Notizia in breve

Un intervento di soccorso lungo la SS36 ha portato alla modifica dell'accesso per l’elisoccorso, che ora potrà arrivare direttamente sulla strada. La nuova disposizione consente un accesso più rapido alle aree di intervento durante le emergenze. La modifica riguarda un tratto della strada che collega diverse zone di interesse, migliorando le tempistiche di intervento in caso di necessità. La modifica è stata ufficializzata e resa operativa nelle ultime ore.