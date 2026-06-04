SS36 svolta per i soccorsi | l' elisoccorso avrà un accesso diretto alla statale
Un intervento di soccorso lungo la SS36 ha portato alla modifica dell'accesso per l’elisoccorso, che ora potrà arrivare direttamente sulla strada. La nuova disposizione consente un accesso più rapido alle aree di intervento durante le emergenze. La modifica riguarda un tratto della strada che collega diverse zone di interesse, migliorando le tempistiche di intervento in caso di necessità. La modifica è stata ufficializzata e resa operativa nelle ultime ore.
Importante novità per la sicurezza e la gestione delle emergenze lungo la SS36, Statale del Lago di Como e dello Spluga. Il comune di Lierna ha infatti approvato un intervento che consentirà di collegare direttamente la piazzola dell'elisoccorso alla Statale 36, rendendo più rapido l'accesso dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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