Nella quarta giornata dei Mondiali di Formula Kite 2026, che si tengono nelle acque portoghesi di Viana do Castelo, Riccardo Pianosi si è distinto portando a termine le prove con un bilancio positivo. La sua performance ha contribuito alla sua corsa per ottenere l’accesso diretto alla finale mondiale. La competizione continua con i partecipanti impegnati nelle varie manches, mentre Pianosi si prepara alle prossime sfide. La regata prosegue con l’obiettivo di qualificarsi per l’ultimo atto della manifestazione.

Va in archivio con un bilancio positivo per Riccardo Pianosi la quarta giornata dei Mondiali di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi di Viana do Castelo. Quest’oggi si sono disputate le prime quattro prove della flotta Gold maschile, mentre domani sono pianificate altre quattro regate in attesa della Medal Series di sabato riservata ai migliori 10 della generale. La stella azzurra del Kite ha consolidato la sua terza posizione assoluta, scartando un ritiro (nella terza regata odierna) e mettendo a referto tre piazzamenti nella top5 con un 2°, un 4° ed un 5° posto parziali. Pianosi si è avvicinato in classifica ad... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Riccardo Pianosi in lotta per l’accesso diretto alla Finale mondiale di Formula Kite

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