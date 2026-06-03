La piazzola dell' elisoccorso si collega alla SS36 | interventi più rapidi in caso di incidenti
La piazzola dell’elisoccorso sulla SS36 sarà collegata direttamente alla strada, permettendo interventi più rapidi in caso di incidenti. La connessione tra il punto di atterraggio e la carreggiata sarà realizzata per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso. L’intervento mira a ridurre i tempi di intervento e migliorare la sicurezza lungo la strada statale. La modifica riguarda una delle aree di atterraggio ufficiali per i mezzi di emergenza.
Importante svolta per migliorare la sicurezza e la celerità dei soccorsi lungo la Statale 36 in caso di incidenti: la piazzola dell'elisoccorso sarà infatti collegata direttamente alla strada.La Giunta comunale di Lierna ha approvato all'unanimità una delibera fondamentale per la gestione delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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