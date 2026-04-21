A Messina, il Giardino Corallo si è riempito di musica, balli e tradizioni durante il Capodanno dello Sri Lanka. L’evento ha visto la partecipazione di persone provenienti da diverse parti della città, creando un’atmosfera festosa e colorata. L’occasione ha rappresentato un momento di scambio culturale tra le tradizioni dello Sri Lanka e quelle locali, con canti, danze e piatti tipici serviti durante la giornata.

La celebrazione del Capodanno dello Sri Lanka ha trasformato il Giardino Corallo in un punto d’incontro tra la cultura dello Stretto di Messina e quella dell’Oceano Indiano. L’evento, che si è consolidato come un appuntamento fisso nel calendario cittadino, è stato organizzato grazie alla sinergia tra Cisl e Anolf Messina, attirando non solo i membri della comunità singalese ma anche numerosi residenti locali e persone giunte da altri centri urbani. Un mosaico di tradizioni tra musica e partecipazione sociale. Il programma della giornata, curato dai volontari dell’Anolf, ha offerto una narrazione multiculturale attraverso un mix di balli, brani musicali e usanze tipiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina si tinge di colori: il Capodanno dello Sri Lanka unisce le culture

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