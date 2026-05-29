La crisi economica globale, causata dalla guerra nel Golfo, colpisce anche lo Sri Lanka, con conseguenze evidenti sui coltivatori di tè. Le fasce più povere della popolazione sono le più colpite, con molte persone in difficoltà a continuare le attività agricole. La situazione peggiora a causa delle difficoltà di accesso ai mercati e delle conseguenze della crisi sui prezzi dei prodotti agricoli. La crisi si riflette in un aumento delle povertà tra i lavoratori del settore.

La crisi economica globale innescata dalla guerra nel Golfo si fa sentire anche nello Sri Lanka. A subire le conseguenze più gravi, soprattutto le fasce sociali più povere, come i coltivatori di té. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La crisi fa danni sui più poveri. In ginocchio i coltivatori di tè nello Sri Lanka

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