Un turista francese è stato morso cinque volte da uno squalo pinna nera mentre nuotava in mare in Sardegna. L'incidente è avvenuto in una zona balneare della costa sarda, dove il turista si trovava con altri bagnanti. Dopo l’attacco, il turista è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. La zona è stata temporaneamente chiusa alle attività di balneazione. La specie dello squalo è originaria di acque tropicali e subtropicali.

Un turista francese in vacanza in Sardegna è stato attaccato da uno squalo pinna nera, una specie originaria dei mari tropicali ma che normalmente è innocua per l’uomo e non attacca le persone. L’animale ha morso l’uomo cinque volte, inseguendolo fino a che il turista non è riuscito a rifugiarsi a riva. Lo squalo pinna nera non è autoctono del Mediterraneo ma i suoi avvistamenti sulle coste italiane sono sempre più frequenti. Turista francese attaccato da uno squalo in Sardegna La fuga sulla spiaggia Perché lo squalo pinna nera è arrivato in Italia Turista francese attaccato da uno squalo in Sardegna Un turista francese di 28 anni ha raccontato al quotidiano locale Midi Libre di essere stato attaccato da un piccolo squalo pinna nera sulle coste della Sardegna, dove si trovava in vacanza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Squalo pinna nera attacca un turista francese in Sardegna, il racconto del 28enne: "Mi ha morso 5 volte"

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Squalo attacca turista in Sardegna: «Ho visto una pinna nera, poi mi ha morso cinque volte»

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Sardegna, turista francese: "Morso da uno squalo cinque volte"Un turista francese di 28 anni stava nuotando al largo delle coste sarde quando è stato morso da uno squalo.

Temi più discussi: Squalo attacca turista in Sardegna: Ho visto una pinna nera, poi mi ha morso cinque volte. Mi stava assaggiando; Attaccato da uno squalo mentre facevo il bagno in Sardegna; Turista viene morso cinque volte da uno squalo nelle acque della Sardegna; Squalo in Sardegna: quello che i media non hanno raccontato.

Squalo attacca turista in #Sardegna: Ho visto una pinna nera, poi mi ha morso cinque volte. Mi stava assaggiando x.com

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