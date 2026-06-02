Un turista francese di 28 anni stava nuotando al largo delle coste sarde quando è stato morso da uno squalo. Ha subito ferite leggere a una mano e ad altre parti del corpo. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio del 28 aprile, mentre l’uomo si trovava in acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e avviato le procedure di sicurezza.

Momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare e turismo. L'uomo, secondo quanto ha raccontato alla testata francese Midi Libre, sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di aver successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. "Volevo fare un video con acqua turchese e tramonto per i miei social. In seguito, ho detto a mia moglie che avrei fatto 500 metri di nuoto ad alta intensità per il mio allenamento", ha raccontato Caselli al quotidiano. Secondo la sua ricostruzione, lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo, per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sardegna, turista francese: "Morso da uno squalo cinque volte"

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