Un turista francese di 28 anni è stato morso cinque volte da uno squalo durante una nuotata nelle acque di Costa Paradiso, ad Aglientu, in Gallura. L’uomo ha riportato ferite a mano, ginocchio e polpaccio. L’incidente è stato ripreso in un video che mostra le ferite e le acque circostanti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Giovanni Caselli sarebbe stato attaccato nelle acque di Costa Paradiso, ad Aglientu, in Gallura. Il 28enne francese racconta che lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato senza aggressività, per poi morderlo cinque volte in modo superficiale durante una sessione di allenamento in mare Mome. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sardegna, turista francese 28enne morso da uno squalo 5 volte durante nuotata, ferite a mano, ginocchio e polpaccio – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sardegna, squalo attacca turista 28enne: «Ho visto una pinna nera, poi mi ha morso cinque volte»

Notizie e thread social correlati

Sardegna, turista francese: "Morso da uno squalo cinque volte"Un turista francese di 28 anni stava nuotando al largo delle coste sarde quando è stato morso da uno squalo.

Turista di 28 anni attaccato da uno squalo in Sardegna: "Mi ha morso cinque volte"Un turista francese di 28 anni è stato morso da uno squalo mentre si allenava in acqua lungo la tratto costiero sardo.

Temi più discussi: Turista di 28 anni attaccato da uno squalo in Sardegna: Mi ha morso cinque volte; Stintino, turista francese fermata con 40 chili di sabbia e conchiglie in valigia; Porto Torres, sorpresa all’imbarco con 40 chili di sabbia rubata dalle spiagge sarde – Ecco che cosa è successo; Turista francese ruba 40 chili di sabbia de Le Saline di Stintino e li nasconde nell'auto: fermata all'imbarco a Porto Torres.

Un turista francese è stato morso cinque volte da uno #squalo mentre nuotava a Monti Russu in Sardegna. Il 28enne è riuscito a raggiungere la riva con ferite superficiali dopo momenti di paura in mare. x.com

Turista denuncia attacco di squalo in Sardegna: Mordicchiato cinque volte, come se mi stesse assaggiandoIl racconto di un 28enne francese che si è trovato faccia a faccia con uno squalo pinna nera che lo ha mordicchiato 5 volte senza causargli ferite costringendolo ... fanpage.it

Sardegna, squalo attacca turista 28enne: Ho visto una pinna nera, poi mi ha morso cinque volteMomenti di terrore per un ragazzo francese di 28 anni, Giovanni Caselli, finito nel mirino di uno squalo durante una nuotata in Sardegna sulla ... msn.com