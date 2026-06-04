Il Giappone è ormai pronto a compiere uno dei cambiamenti più significativi della sua politica di sicurezza dal secondo dopoguerra. Il parlamento nipponico ha infatti approvato la creazione di un nuovo Consiglio nazionale per l'intelligence e di una National Intelligence Agency destinata a coordinare raccolta, analisi e condivisione delle informazioni strategiche. Si tratta di una riforma arrivata nel bel mezzo della crescente assertività della Cina e delle tensioni attorno a Taiwan, e che soprattutto conferma la volontà di Tokyo di assumere un ruolo più attivo nell'architettura di sicurezza dell' Indo-Pacifico. Un “sesto occhio” al fianco degli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spunta il "sesto occhio" nel Pacifico: la rivoluzione degli 007 che rafforza gli Usa

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