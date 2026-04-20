MIDWAY Iris ore 23.40 Con Ed Skrein, Patrick Wilson e Woody Harrelson. Regia di Roland Emmerich. Produzione USA 2019. Durata: 2 ore e 18 minuti LA TRAMA E' la storia della prima vittoria della Marina americana nella guerra del Pacifico. Nell'estate del 1942 dopo mesi a combattere sulla difensiva all'indomani del disastro di Pearl Harbor la flotta USA riesce a localizzare un forte schieramento di navi nipponiche al largo delle isole Midway e a distruggerlo. PERCHE' VEDERLO perchè anche se non è l'unico nè il primo film su Midway (ce n'era stato uno del 1976 con un grande cast) è certo quello che lo storico scontro lo racconta meglio (si capisce come gli americani abbiano vinto e perchè).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Midway", la storia della prima vittoria degli Usa nel Pacifico

Battaglia di Midway 1942: I 3 Minuti Che Ribaltarono la Guerra nel Pacifico

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