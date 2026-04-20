Midway la storia della prima vittoria degli Usa nel Pacifico

Da liberoquotidiano.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

MIDWAY  Iris  ore 23.40 Con Ed  Skrein, Patrick  Wilson e  Woody Harrelson. Regia  di   Roland Emmerich. Produzione USA  2019.   Durata:  2 ore e  18 minuti LA TRAMA  E' la   storia   della  prima  vittoria   della Marina  americana  nella  guerra   del  Pacifico. Nell'estate   del   1942  dopo  mesi a   combattere   sulla  difensiva  all'indomani  del disastro di Pearl Harbor  la   flotta  USA    riesce a  localizzare  un forte  schieramento di  navi nipponiche  al largo  delle isole Midway e a  distruggerlo. PERCHE'  VEDERLO   perchè   anche se  non  è l'unico  nè  il  primo  film su  Midway  (ce n'era  stato uno  del 1976  con un  grande  cast) è  certo   quello  che  lo  storico  scontro lo  racconta meglio (si capisce  come   gli americani  abbiano  vinto e perchè).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - "Midway", la storia della prima vittoria degli Usa nel Pacifico

Battaglia di Midway 1942: I 3 Minuti Che Ribaltarono la Guerra nel Pacifico

Video Battaglia di Midway 1942: I 3 Minuti Che Ribaltarono la Guerra nel Pacifico

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