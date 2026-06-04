Una levriera allevata per le corse, sottoposta a un addestramento intensivo, è stata salvata grazie a un coniglietto di peluche rosa. Dopo anni di utilizzo nel circuito delle corse, migliaia di levrieri vengono selezionati per la loro velocità fin dai cuccioli. La storia di questa cane si è trasformata in un esempio di recupero, con la sua rinascita legata a un gesto simbolico.

Per anni è stata allevata per correre. Nel circuito delle corse dei levrieri, migliaia di cani vengono selezionati fin da cuccioli con un unico obiettivo: diventare i più veloci. Quando la loro “carriera” finisce, molti si ritrovano senza una destinazione certa. È da questo mondo che arriva la storia di Poppy, una levriera australiana che, dopo decine di gare e diverse cucciolate, ha trovato una seconda possibilità grazie all’adozione. Ma il passaggio dalla pista al divano non è stato immediato. Quando la levriera è stata adottata dalla sua nuova famiglia in Australia, le prime settimane sono state difficili. Di notte si svegliava, si aggirava per casa e piangeva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spremuta fino all’osso dal circuito delle corse, rinasce grazie al coniglietto di peluche rosa: la storia della levriera Poppy

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