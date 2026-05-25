Nel mondo della Formula 1, i piloti spesso si affrontano con durezza e rivalità, come dimostrano numerosi episodi di sorpassi aggressivi e scorrettezze tra compagni di squadra. La competizione tra piloti è caratterizzata da confronti intensi, con scatti e contatti durante le gare. Questa dinamica è una costante nella storia del campionato, dove le rivalità tra piloti di uno stesso team hanno spesso influenzato le classifiche e le strategie di gara.

Antonelli e Russell non sono certo i primi compagni di squadra a prendersi a ruotate. La storia della Formula 1 è piena di duelli, di dispetti, di scorrettezze tra piloti che corrono con la tuta dello stesso colore. Il compagno di squadra è da sempre il primo avversario, l’unico reale termine di paragone. Il duello tra Senna e Prost è la madre di tutte le battaglie, la guerra mai cruenta mai arrivata in pista e probabilmente mai vista in nessun altro sport, neppure in quello dove si prendevano a cazzitto sul ring di Kinsasha. La rumble in the jungle di Ali e Foreman negli anni Settanta non è stata nulla in confronto ai due round di Suzuka tra Senna e Prost. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La saga di "Star Wars" a 300 all’ora, un film che ha scritto la storia delle corse

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