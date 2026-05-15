Grazie agli alunni della primaria di San Lazzaro rivive la storia delle colonne della Tagliata

Gli studenti delle classi quinte della scuola primaria di San Lazzaro hanno partecipato a un evento dedicato alla storia delle colonne della Tagliata. Nonostante la pioggia, i bambini hanno mostrato entusiasmo mentre si trovavano nell’area di parcheggio di via Emilia Parmense, dove si trova una delle colonne simbolo dell’antica zona chiamata “Tagliata”. Questa zona si trova vicino alle Mura cittadine ed è stata istituita da Pier Luigi. L’attività ha coinvolto i bambini nel ricordo di un passato storico locale.

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