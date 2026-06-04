Sport | l’Ippodromo Snai San Siro celebra il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ippodromo Snai di San Siro ha organizzato il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica, eventi di rilievo nella stagione ippica nazionale. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cavalli e fantini, con gare disputate su diverse distanze. Si sono svolte competizioni che hanno coinvolto pubblico e appassionati, senza ulteriori dettagli sulle classifiche o i risultati specifici delle corse.

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L’Ippodromo Snai di San Siro ha ospitato una delle giornate più prestigiose della stagione ippica italiana, con il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica. Il pubblico ha potuto assistere a corse di altissimo livello tecnico e a un ricco programma di intrattenimento. Nove corse e successi internazionali con Venetian Prince nel Derby e Best Lightning nel Premio Presidente della Repubblica, ma il vero protagonista è stato l’intero evento, che ha confermato il prestigio di Milano e di San Siro nel panorama ippico europeo. Una festa di sport, tradizione e passione capace di richiamare appassionati da tutta Italia. Le radici non sono mai solo un luogo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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