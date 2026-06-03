All'Ippodromo Snai San Siro si è svolta una giornata ricca di corse e iniziative per il pubblico. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, coinvolti in un programma che ha combinato competizioni di alto livello con momenti di intrattenimento. La giornata si è svolta il 2 giugno, offrendo un mix di sport e attività pensate per tutti i visitatori.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - L'Ippodromo Snai San Siro ha celebrato oggi una giornata di grande sport e partecipazione, con un ricco programma che ha unito prestigiose corse e iniziative per i visitatori. Tra le principali corse, la 143ª edizione del Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica, per un grande spettacolo ippico caratterizzato da tante attività per famiglie, appassionati e curiosi, in un'area museale a cielo aperto. L'evento, sostenuto dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), direzione generale per l'ippica, ha visto la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra cui il Sottosegretario di Stato all'agricoltura con delega all'ippica, Sen. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - All'Ippodromo Snai San Siro un 2 Giugno di grande sport e intrattenimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SAN SIRO, VIA ALLA STAGIONE DI DERBY E OAKS

Notizie e thread social correlati

La grande ippica all'Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimentoOggi si è tenuta una conferenza stampa presso l'Ippodromo Snai San Siro, promossa da Flutter Southern Europe & Africa.

Festa del galoppo il 2 giugno all’ippodromo Snai San SiroIl 2 giugno all’ippodromo Snai San Siro si svolgerà una giornata dedicata al galoppo in occasione della Festa della Repubblica.

Temi più discussi: È ORA DI ‘DERBY DAY’ MARTEDÌ 2 GIUGNO ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO: ECCO IL PROGRAMMA E LA PRESENTAZIONE DELLE NOVE CORSE E TUTTE LE NOVITà. CANCELLI APERTI DALLE ORE 12, IN PISTA AL VIA DALLE 14; Festa del galoppo il 2 giugno all’ippodromo Snai San Siro; La grande ippica all'Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimento; Ippodromo Snai San Siro, una notturna di trotto ‘speciale’.

EMMA la prima donna all'ippodromo Snai di san siro Milano ELISA Prima donna italiana a Campovolo LE VERE SODDISFAZIONI x.com

ascoltare concerto da fuori ippodromo la maura reddit

Ippodromo Snai San Siro, è tutto pronto per il Derby DayMartedì 2 giugno all’ippodromo Snai San Siro di Milano giornata di grande ippica, musica e intrattenimento con il 143° Derby Italiano e il Presidente della Repubblica. gioconews.it

La grande ippica all’Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimentoMILANO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi la conferenza stampa promossa da Flutter Southern Europe & Africa (SEA) dedicata alla presentazione dei grandi eventi della stagione ippica al via in questi giorn ... msn.com