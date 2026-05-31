L’Ippodromo Snai San Siro martedì 2 giugno celebra la Festa della Repubblica con una giornata di grande sport ed emozioni perché l’impianto milanese ospiterà la 143ª edizione del Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica con lo spettacolo ippico che sarà accompagnato da tante attività per grandi e piccoli in un’area museale a cielo aperto. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, direzione generale per l’ippica, vedrà la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra cui il sottosegretario all’Agricoltura con delega all'ippica, senatore Patrizio Giacomo La Pietra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Festa del galoppo il 2 giugno all’ippodromo Snai San Siro

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La grande ippica all'Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimentoOggi si è tenuta una conferenza stampa presso l'Ippodromo Snai San Siro, promossa da Flutter Southern Europe & Africa.

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Cavalli scossi al galoppo per le strade di Roma. Alle loro spalle militari che a piedi e in sella che tentavano di raggiungerli. E poi pattuglie della polizia municipale accorse per bloccare il traffico, sirene. Il caos si è scatenato pochi minuti prima di mezzanotte all’ x.com

In fuga cavalli della parata 2 giugno, al galoppo sulla Colombo reddit

Fuga dalla parata del 2 giugno, cavalli al galoppo a Roma: 4 feriti - GUARDA IL VIDEOCavalli al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. E' lo spettacolo che numerosi cittadini si sono trovati di fronte e che hanno testimoniato con video che imperversano sui social. Tutto ... adnkronos.com

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