Festa del galoppo il 2 giugno all’ippodromo Snai San Siro
Il 2 giugno all’ippodromo Snai San Siro si svolgerà una giornata dedicata al galoppo in occasione della Festa della Repubblica. La manifestazione prevede diverse corse di cavalli durante la giornata. Non sono stati indicati dettagli specifici sugli orari o sui partecipanti. La giornata si svolgerà tutto il giorno presso la struttura dedicata alle corse di cavalli.
L’Ippodromo Snai San Siro martedì 2 giugno celebra la Festa della Repubblica con una giornata di grande sport ed emozioni perché l’impianto milanese ospiterà la 143ª edizione del Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica con lo spettacolo ippico che sarà accompagnato da tante attività per grandi e piccoli in un’area museale a cielo aperto. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, direzione generale per l’ippica, vedrà la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra cui il sottosegretario all’Agricoltura con delega all'ippica, senatore Patrizio Giacomo La Pietra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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