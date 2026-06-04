Sport e diplomazia la Coppa del Mondo inizia a… Cafe Milano

La Coppa del Mondo è iniziata in un locale noto come Cafe Milano, un luogo che da tempo rappresenta più di un semplice indirizzo. Con il passare degli anni, si è trasformato in un punto di incontro per incontri diplomatici e incontri tra rappresentanti di diversi paesi. La presenza di figure ufficiali e le discussioni avvenute all’interno hanno reso il locale un simbolo di relazioni internazionali e scambi politici durante l’evento sportivo.

Ci sono luoghi che, con il tempo, smettono di essere semplici indirizzi. Diventano simboli. Succede quando la politica, la diplomazia, l’economia e le relazioni internazionali finiscono per incrociarsi sempre nello stesso posto. A Washington quel luogo è Café Milano. E non sorprende che, nel lungo viaggio di avvicinamento ai Mondiali del 2026, la Fifa abbia scelto proprio il ristorante di Georgetown per celebrare l’evento sportivo più seguito del pianeta. Un luogo che da anni rappresenta una sorta di diplomazia parallela, dove i tavoli contano quasi quanto gli uffici e dove le conversazioni informali spesso anticipano quelle ufficiali. Per una sera, sotto i riflettori, c’è stata la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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