Pentathlon la Coppa del Mondo inizia da Il Cairo | assenti Elena Micheli ed Aurora Tognetti otto italiani al via

La prima tappa della Coppa del Mondo di pentathlon moderno si svolge a Il Cairo, in Egitto, dal 8 al 12 aprile. Dopo i Campionati Italiani Senior, che hanno visto il ritorno in gara di Elena Micheli dopo la maternità, otto atleti italiani sono iscritti alla competizione. Tra le assenze figurano Elena Micheli e Aurora Tognetti, mentre altri cinque rappresentanti del nostro paese prenderanno parte alla manifestazione.

Messi alle spalle i Campionati Italiani Senior di pentathlon moderno, che hanno segnato il rientro in gara di Elena Micheli dopo la maternità, si appresta a prendere il via la prima tappa della Coppa del Mondo, in programma a Il Cairo, in Egitto, da mercoledì 8 a domenica 12 aprile. Il programma prevede mercoledì 8 aprile le qualificazioni femminili, seguite giovedì 9 dalle qualificazioni maschili. Venerdì 10 spazio alle semifinali femminili, mentre sabato 11 sarà la volta delle semifinali maschili, infine domenica 12 andranno in scena entrambe le finali. All’ assenza, già annunciata, di Elena Micheli, si aggiunge quella di Aurora Tognetti,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, la Coppa del Mondo inizia da Il Cairo: assenti Elena Micheli ed Aurora Tognetti, otto italiani al via Pentathlon, Aurora Tognetti e Roberto Micheli campioni italiani senior 2026Aurora Tognetti e Roberto Micheli si sono laureati campioni nazionali nei Campionati Italiani Senior di pentathlon moderno 2026. Pentathlon, Aurora Tognetti e Diego Montecchia vincono il seeding round di scherma dei Campionati Italiani SeniorAl Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono tenuti i seeding round di scherma del Campionato Italiano Senior 2026 di pentathlon moderno: le... Temi più discussi: Pentathlon moderno | Coppa del Mondo di Pentathlon UIPM 2026 | Il Cairo, Egitto | Live Streaming Gratuito; Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in Egitto; Il pentatleta Giorgio Malan: Come mi alleno in 5 sport diversi nel cuore della città, tra piscina, pista e palestra; Pentathlon, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per la prima tappa. Pentathlon, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per la prima tappaVerso la prima Coppa del Mondo di pentathlon: l'Italia vuole farsi trovare pronta, i convocati azzurri vero Il Cairo, in Egitto ... sportface.it Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in EgittoSi avvicina l'inizio della stagione internazionale del pentathlon moderno: la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 è in programma al Cairo, in Egitto, ... oasport.it In vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, LEGO lancia una nuova linea premium dedicata al calcio, con al centro la replica ufficiale della celebre coppa progettata dall’italiano Silvio Gazzaniga. Il trofeo originale, introdotto nel 1974 e simbolo assoluto del cal facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com