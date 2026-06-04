Alla sua 24ª edizione, l’iniziativa ‘Cronisti in classe’ ha ricevuto il sostegno di diversi sponsor, tra cui banche, catene di distribuzione, cooperative e società sportive. Tra i partner figurano il consorzio per la tutela dell’aceto balsamico tradizionale e un’associazione sportiva. Sono stati assegnati numerosi premi alle classi partecipanti.

L’iniziativa ’Cronisti in classe’, alla sua 24esima edizione, è stata sostenuta da vari sponsor – Bper, Conad Nord Ovest, Legacoop Estense, Modena Fc, Teatro Comunale – e partner come Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Cittadella Vis Modena. Gli sponsor hanno letto e valutato gli articoli assegnando poi vari premi speciali consegnati lo scorso 27 maggio durante la cerimonia alla Camera di Commercio. Il Modena Fc ha regalato una maglia del giocatore Bryant Nieling all’istituto che l’ha intervistato (Ic Pievepelago-Fiumalbo); è stata consegnata da Davide Caliaro, responsabile del settore giovanile, insieme a Simone Palmieri, responsabile commerciale della società. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sponsor al fianco dei giovani. Tanti premi assegnati alle classi

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