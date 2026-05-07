Bullismo Tirillò Asi | Al fianco dei giovani nelle sfide da superare

Il bullismo tra i giovani rappresenta un problema diffuso che richiede attenzione e interventi mirati. Recentemente, un rappresentante di un'associazione giovanile ha sottolineato l'importanza di sostenere i ragazzi nel affrontare le difficoltà quotidiane, includendo anche le sfide legate alla paura e all’insicurezza. In questo contesto, si parla di iniziative e progetti volti a favorire il benessere e la crescita dei giovani in ambienti scolastici e sociali.

(Adnkronos) – "Lo spazio è qualcosa che ci ha sempre fatto paura. Forse nel nostro immaginario è troppo lontano, in realtà è un qualcosa di molto vicino. E noi abbiamo tutti paura di qualcosa, poi bisogna saper conoscere quali sono le nostre paure per poterle affrontare. L'Agenzia Spaziale Italiana, come tante altre realtà istituzionali e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Achille Lauro al fianco dei giovani fragili, nasce Fondazione Madre: “È il momento di restituire. Spero di poterne parlare a Sanremo, altrimenti andrò da zia Mara”Nasce Fondazione Madre, per volontà dei soci fondatori Achille lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis e Andrea Marchiori, con l’obiettivo di... Formazione, studenti dell'Its Academy Volta al fianco dei sanitari Asp nelle simulazioni biomedicaliUn nuovo modello di formazione integrata - che mette insieme, nello stesso contesto operativo, personale sanitario e futuri tecnici biomedicali -...