In un procedimento giudiziario aperto a Spoleto, il pubblico ministero ha richiesto una condanna a 30 anni di reclusione per il marito di Laura Papadia, accusato di averla uccisa. La vicenda riguarda il decesso della donna, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, e il processo si concentra sulle prove raccolte nell’ambito dell’indagine. La richiesta di condanna è stata presentata durante l’udienza preliminare.

Trenta anni di carcere sono la richiesta formulata dal sostituto procuratore Alessandro Tana nei confronti di Nicola Gianluca Romita. L’imputato è accusato dell’omicidio della moglie Laura Papadia, avvenuto il 26 marzo 2025 all’interno dell’abitazione di via Portafuga a Spoleto. Il tragico evento si inserisce in un quadro di relazioni profondamente squilibrate, come emerso durante l’istruttoria. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, la tensione tra i coniugi era alimentata dal desiderio di Laura di intraprendere il percorso della maternità, una volontà che si scontrava con la ferma opposizione di Romita, già genitore di due figli nati da precedenti legami. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, omicidio Laura Papadia: 30 anni per il marito geloso

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Nel notiziario di oggi apriamo con l’omicidio di Laura Papadia e la richiesta di condanna a 30 anni avanzata dalla Procura. Continuiamo con l’allarme rosso in casa Ternana e lo stato di tensione sull’aeroporto di Perugia, dal personale al carburante. Poi la cro - facebook.com facebook