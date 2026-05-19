Caso Obi | Procura chiede l’ergastolo per l’omicidio di Spoleto

La procura ha richiesto l’ergastolo per l’imputato accusato dell’omicidio avvenuto a Spoleto, nel contesto del caso Obi. Durante l’udienza sono stati approfonditi i dettagli sul modo in cui l’imputato avrebbe nascosto la salma in diversi luoghi, mentre la difesa ha sollecitato una perizia psichiatrica per valutare un possibile collegamento con la ludopatia. Le indagini si concentrano sulle modalità dell’occultamento e sulla salute mentale dell’indagato.

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