Caso Obi | Procura chiede l’ergastolo per l’omicidio di Spoleto
La procura ha richiesto l’ergastolo per l’imputato accusato dell’omicidio avvenuto a Spoleto, nel contesto del caso Obi. Durante l’udienza sono stati approfonditi i dettagli sul modo in cui l’imputato avrebbe nascosto la salma in diversi luoghi, mentre la difesa ha sollecitato una perizia psichiatrica per valutare un possibile collegamento con la ludopatia. Le indagini si concentrano sulle modalità dell’occultamento e sulla salute mentale dell’indagato.
? Punti chiave Come ha fatto l'imputato a nascondere la salma in più luoghi?. Perché la difesa ha chiesto una perizia psichiatrica sulla ludopatia?. Cosa è successo esattamente durante la lite per i 150 euro?. Chi deciderà se la richiesta di ergastolo sarà accolta il 4 giugno?.? In Breve Lite scoppiata per la restituzione di 150 euro tra colleghi di lavoro.. Imputato Shuryn rifiuta la perizia psichiatrica proposta dall'avvocato Donatella Panzarola.. Verdetto della Corte d'Assise di Terni atteso per il prossimo 4 giugno.. Aggressione avvenuta nella cantina di via Pietro Conti a Spoleto.. La Procura di Spoleto ha chiesto l’ergastolo con diciotto mesi di isolamento per Dmytro Shuryn, l’ucraino accusato dell’omicidio di Bala Sagor avvenuto nel settembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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