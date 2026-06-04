Il capitano ha commentato positivamente la partita, sottolineando la forza mentale della squadra. Ha descritto l'incontro come un evento storico per la sua unicità, evidenziando la preparazione mentale come elemento chiave. Nessun dettaglio sulle strategie o sugli avversari, solo un commento sulla resilienza collettiva. La partita sarà ricordata per la sua singolarità, e le parole del capitano riflettono un atteggiamento di fiducia e determinazione.

Bilancio positivo anche per il capitano Curado che al termine dell’incontro ha parlato dei momenti vissuti in una partita che resterà nella storia per la sua singolarità. Precedentemente infatti è difficile ricordare una finale sospesa e poi recuperata in due spezzoni. "Siamo stati molto bravi a livello mentale – spiega il difensore del Picchio –, è stata una situazione un po’ particolare. Non era facile approcciare una nuova partita. Davanti abbiamo una squadra forte che corre e lotta. Dovremo preparare al meglio il ritorno ad Ascoli. Abbiamo una forte identità basata sul gioco che ci ha portato fino a qua. C’è sempre da migliorare e correggere, ma ora dobbiamo pensare a recuperare energie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Capitan Curado: "Noi bravi a livello mentale»

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