Ho parlato con Daniele Sepe, musicista con quarant’anni di esperienza che spazia tra jazz, blues, folk e satira politica. La sua musica include anche elementi di musica popolare e sabotaggio culturale, senza mai conformarsi agli schemi di festival o algoritmi. La sua carriera si caratterizza per una costante ricerca artistica, senza mai fermarsi abbastanza da essere catalogato come una figura stereotipata del panorama musicale.

Daniele Sepe da quarant’anni attraversa jazz, blues, folk, satira politica, musica popolare e sabotaggio culturale senza fermarsi mai abbastanza da diventare una figurina da festival o da algoritmo. Il nuovo disco di Capitan Capitone, 40N 14E, è una coordinata geografica ma soprattutto mentale: un punto in mare da cui osservare la terraferma senza lasciarsi risucchiare. Dentro ci trovi trap, Frank Zappa, rapper tatuati, guerre trasformate in spettacolo, pandemie rimosse in fretta e una ciurma di musicisti (tra i quali Gennaro Porcelli, Mario Insenga, Sabba, Nicola Caso, Andrea Tartaglia, Emilia Zamuner) che somiglia più a un ammutinamento permanente che a una band.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La ciurma di Capitan Capitone in cerca di una coordinata mentale. Ne ho parlato con Daniele Sepe

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