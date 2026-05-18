Cacciari senza filtri su Sinner VIDEO | Federer Nadal e Djokovic erano più bravi e con più classe con loro al massimo livello perderebbe Domina perchè il livello è…
Il filosofo Massimo Cacciari ha commentato il livello attuale del tennis durante una puntata della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”. Tra gli argomenti affrontati, anche la recente vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Cacciari ha sottolineato come i tre grandi del passato, Federer, Nadal e Djokovic, fossero più dotati di classe e capacità tecniche, affermando che con loro al massimo livello il tennista azzurro avrebbe poche possibilità di vincere.
Il filosofo Massimo Cacciari è intervenuto alla trasmissione radiofonica (Radio 1) “Un giorno da pecora“, dove ha parlato anche del tennista azzurro Jannik Sinner, fresco vincitore degli Internazionali di Roma. Le sue non sono state dichiarazioni propriamentre al miele: “Imbattibile perchè non gioca contro Federer, Nadal e Djokovic, è una competizione molto diversa, il livello. L'articolo Cacciari senza filtri su Sinner (VIDEO): “Federer, Nadal e Djokovic erano più bravi e con più classe, con loro al massimo livello perderebbe. Domina perchè il livello è.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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