Schiaffi a due 14enni per gli iPhone Tre sedicenni indagati per rapina
Tre ragazzi di 16 anni sono stati indagati per rapina in relazione a un episodio avvenuto a fine dicembre, quando una baby gang avrebbe aggredito due 14enni alla fermata del tram di Albino per rubare i loro iPhone. Uno dei giovani è stato arrestato, un altro si trova agli arresti domiciliari, mentre il terzo è stato affidato ai servizi sociali. La polizia ha identificato e rintracciato i coinvolti nel caso, che ora sono al centro di un procedimento giudiziario.
LA SVOLTA. Rintracciata la baby gang per un colpo di fine dicembre alla fermata Teb di Albino. In carcere uno dei ragazzi, obbligo di dimora per il secondo, affidato ai servizi sociali il terzo. Sono stati rintracciati e indagati tre dei sei «maranza» che il pomeriggio del 29 dicembre scorso avevano schiaffeggiato, spintonato e minacciato con una bottiglia di vetro due ragazzini di 14 anni alla fermata Teb di Albino per rapinarli del loro iPhone. Si tratta di tre sedicenni, tutti nati in Italia, due di famiglia nordafricana e uno italiana, residenti nella zona (omettiamo ulteriori dettagli trattandosi appunto di minorenni), che i carabinieri sono riusciti a individuare grazie al racconto delle vittime e alla visione dei filmati delle telecamere della zona dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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