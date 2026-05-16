Schiaffi a due 14enni per gli iPhone Tre sedicenni indagati per rapina

Tre ragazzi di 16 anni sono stati indagati per rapina in relazione a un episodio avvenuto a fine dicembre, quando una baby gang avrebbe aggredito due 14enni alla fermata del tram di Albino per rubare i loro iPhone. Uno dei giovani è stato arrestato, un altro si trova agli arresti domiciliari, mentre il terzo è stato affidato ai servizi sociali. La polizia ha identificato e rintracciato i coinvolti nel caso, che ora sono al centro di un procedimento giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui