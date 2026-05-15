A 13 anni spogliano le amiche con l’AI le foto sulla chat di gruppo | indagati 15 minorenni Che cosa rischiano

Un gruppo di quindicenni di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato coinvolto in un’indagine per aver manipolato e condiviso immagini di coetanee attraverso una chat di gruppo e i social media. Secondo le autorità, i minorenni avrebbero spogliato le amiche usando strumenti di intelligenza artificiale e condiviso le foto via WhatsApp. Le accuse sono relative a violazione della privacy e diffusione di materiale non consensuale. La procura ha avviato le indagini per chiarire i fatti e individuare eventuali responsabilità.

Un gruppo di ragazzini di Pontedera, in provincia di Pisa, è accusato di aver manipolato le foto pubblicate sui social di alcune coetanee e di averle diffuse via WhatsApp. L’ipotesi, scrive La Nazione, è quella di creazione e divulgazione di materiale pedopornografico. Le immagini delle vittime, scaricate direttamente da Instagram e TikTok, sarebbero state alterate con software di intelligenza artificiale, associando ai loro volti corpi nudi oppure chiedendo di “spogliare” le ragazzine ritratte nelle foto. La chat di gruppo e le app di AI. Il gruppo WhatsApp su cui ora sono in corso accertamenti includerebbe 15 ragazzini appassionati di giochi online. 🔗 Leggi su Open.online

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