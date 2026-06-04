Spionaggio digitale | la trappola cinese tra i falsi annunci di lavoro
Le autorità hanno smantellato una rete di spionaggio digitale cinese che utilizzava falsi annunci di lavoro per infiltrarsi in aziende. Le società di facciata impiegavano annunci online per attrarre professionisti qualificati e ottenere accesso a dati riservati. I profili più colpiti sono esperti IT, ingegneri e specialisti di sicurezza informatica. Le tecniche impiegate permettevano di superare i controlli di sicurezza e di raccogliere informazioni sensibili.
Come fanno le società di facciata a superare i controlli di sicurezza?. Quali profili professionali sono i bersagli principali di questa operazione?. Cosa rischiano le aziende che non verificano l'identità dei recruiter?. Come può un analista diventare un agente involontario senza saperlo?.? In Breve Agenti cinesi usano società di consulenza e think tank per il reclutamento.. Target prioritari sono analisti specializzati in difesa e politica estera.. Il rischio colpisce l'integrità dei processi decisionali dei governi occidentali.. Necessari nuovi protocolli di verifica per aziende di risorse umane.. Intelligence britannica rileva infiltrazioni cinesi tramite offerte di lavoro online. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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