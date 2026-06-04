Spionaggio digitale | la trappola cinese tra i falsi annunci di lavoro

Notizia in breve

Le autorità hanno smantellato una rete di spionaggio digitale cinese che utilizzava falsi annunci di lavoro per infiltrarsi in aziende. Le società di facciata impiegavano annunci online per attrarre professionisti qualificati e ottenere accesso a dati riservati. I profili più colpiti sono esperti IT, ingegneri e specialisti di sicurezza informatica. Le tecniche impiegate permettevano di superare i controlli di sicurezza e di raccogliere informazioni sensibili.