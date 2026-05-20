Nella regione di Andøya, in Norvegia, è stato arrestato un cittadino cinese nell’ambito di un’operazione legata a un tentativo di spionaggio satellitare. Le autorità hanno fermato l’uomo in possesso di apparecchiature e documenti che potrebbero aver avuto lo scopo di intercettare dati satellitari. Restano aperte le domande su come la società locale abbia potuto coprire o facilitare questa operazione e quali tipi di informazioni il sospettato cercasse di ottenere.

? Domande chiave Come faceva la società norvegese a coprire l'operazione cinese?. Quali dati satellitari cercava di intercettare il sospettato ad Andøya?. Perché Pechino ha scelto proprio le infrastrutture artiche della Norvegia?. Chi sono gli altri indagati coinvolti nella rete di spionaggio?.? In Breve Il procuratore Thomas Blom indaga su una società norvegese usata come copertura.. Perquisizioni effettuate nelle località di Andøya e Otta per sequestrare apparati tecnologici.. Pst prevede nuove operazioni cinesi di mappatura digitale entro il 2026.. L'obiettivo era l'installazione di sistemi di ricezione dati presso Andøya Spaceport.. Un cittadino cinese è stato arrestato nel Nordland con l’accusa di tentare attività di intelligence illegali, segnando il secondo operativo di spionaggio in pochi giorni nella regione norvegese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Norvegia, arrestato cinese: tentata rete di spionaggio satellitare

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