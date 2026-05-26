Carte clonate e falsi annunci di case vacanze tra Anzio e Nettuno | truffe per 575mila euro

Tra il 2022 e il 2025, un gruppo criminale ha realizzato circa 1.600 truffe tra carte clonate e annunci falsi di case vacanze tra Anzio e Nettuno, accumulando un danno di circa 575 mila euro. Le indagini hanno accertato che le frodi sono state denunciate da numerosi utenti coinvolti in false inserzioni di immobili inesistenti. La polizia ha sequestrato dispositivi e identificato alcuni componenti del gruppo durante le operazioni.

Un gruppo criminale avrebbe messo a segno 1.600 truffe tra carte clonate e falsi annunci online di case vacanze inesistenti sul litorale, tra il 2022 e il 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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