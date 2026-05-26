Leonardo Spinazzola ha scelto di rinnovare con il Napoli, rifiutando il ritorno alla Juventus. Il difensore della nazionale italiana ha deciso di proseguire la propria carriera con il club partenopeo, escludendo l’ipotesi di un trasferimento a parametro zero alla Juventus nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, dopo trattative tra le parti. Spinazzola aveva già giocato in passato con la Juventus, prima di trasferirsi al Napoli.

Il difensore della nazionale italiana Leonardo Spinazzola ha deciso di legare ancora il proprio futuro calcistico al Napoli, escludendo l’ipotesi di un ritorno alla Juventus a parametro zero in vista della prossima stagione sportiva. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione giornalistica diffusa da Televomero, il laterale sinistro classe 1993, ormai prossimo alla scadenza del proprio vincolo contrattuale, ha raggiunto un’intesa formale con i vertici della società partenopea per estendere la propria permanenza sotto l’ombra del Vesuvio e proseguire il percorso professionale agli ordini del club azzurro. La finalizzazione dell’accordo è prevista per la mattinata di oggi, momento in cui il calciatore incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis per formalizzare l’operazione attraverso la firma sui nuovi documenti contrattuali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Salto nel vuoto per la Juventus: Spinazzola rifiuta il ritorno in bianconero e firma il rinnovo con il Napoli

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La Juve pensa a Spinazzola a parametro zero

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