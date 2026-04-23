Spinazzola Juve rinnovo con il Napoli in stallo | i bianconeri valutano il colpo a parametro zero Tutti gli aggiornamenti

Le trattative per il rinnovo tra l'esterno e il Napoli sembrano essersi fermate, mentre la Juventus valuta un possibile acquisto a parametro zero. La situazione ha portato a un cambiamento di scenario, con la possibilità che Spinazzola possa trasferirsi in bianconero nel prossimo mercato. La sua situazione contrattuale e le mosse delle varie società stanno attirando l’attenzione degli addetti ai lavori nel calcio italiano.