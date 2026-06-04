Spie cinesi su LinkedIn | l’allarme dei Five Eyes sul reclutamento

I servizi di intelligence cinesi sono stati individuati su LinkedIn, secondo gli allarmi dei paesi membri dei Five Eyes. Le agenzie di spionaggio cercano di reclutare professionisti attraverso il social network, distinguendo tra recruiter e agenti di intelligence. I profili più frequentemente presi di mira sono quelli con competenze in tecnologia, scienze e settori strategici. Non ci sono dettagli sui nomi o le organizzazioni coinvolte.

Come distinguere un vero recruiter da un agente di intelligence cinese?. Quali profili professionali sono i bersagli principali di queste operazioni?. Come avviene il passaggio dai messaggi LinkedIn alle piattaforme criptate?. Quali sanzioni penali rischia chi accetta queste consulenze apparentemente legittime?.? In Breve Operatori usano profili falsi per spostare conversazioni su piattaforme criptate e criptovalute.. Target includono ricercatori, freelance e militari operanti nella regione dell'Indo-Pacifico.. Il rischio riguarda l'aggregazione di dati non classificati per ricostruire quadri operativi.. Collaborazioni con servizi stranieri comportano revoche di sicurezza e procedimenti per controspionaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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