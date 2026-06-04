La Cina usa LinkedIn per reclutare fonti L’allarme dei Five Eyes

Da formiche.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque paesi membri dei Five Eyes hanno emesso un avviso congiunto per segnalare l’uso crescente di LinkedIn e altri siti di recruiting da parte dei servizi militari cinesi. Secondo il comunicato, questi strumenti vengono utilizzati per reclutare fonti e raccogliere informazioni. La dichiarazione definisce la pratica come senza precedenti, evidenziando un incremento dell’attività di intelligence attraverso piattaforme professionali online. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali azioni specifiche contro questa attività.

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Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno diffuso un avviso congiunto, definito senza precedenti, per denunciare l’uso sempre più sistematico dei social professionali e dei siti di recruitment da parte dei servizi militari cinesi. Il documento, pubblicato da Fbi, MI5, Asio, Csis e Nzsis, indica LinkedIn e altre piattaforme di lavoro online come ambienti utilizzati per avvicinare persone con accesso a informazioni classificate, privilegiate o comunque utili alla ricostruzione del quadro politico, militare ed economico dei Paesi alleati. Secondo le intelligence dei Five Eyes, gli operatori, o soggetti collegati ai servizi, si presenterebbero come recruiter, consulenti, società di risorse umane, think tank o aziende private apparentemente collocate fuori dalla Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Si parla di: Difesa, le agenzie di intelligence Five Eyes avvertono: la Cina usa Linkedin per spionaggio; Spie cinesi si infiltrano in LinkedIn con profili falsi e offerte di lavoro, avvertono gli alleati di Five Eyes.

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