Cinque paesi membri dei Five Eyes hanno emesso un avviso congiunto per segnalare l’uso crescente di LinkedIn e altri siti di recruiting da parte dei servizi militari cinesi. Secondo il comunicato, questi strumenti vengono utilizzati per reclutare fonti e raccogliere informazioni. La dichiarazione definisce la pratica come senza precedenti, evidenziando un incremento dell’attività di intelligence attraverso piattaforme professionali online. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali azioni specifiche contro questa attività.

Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno diffuso un avviso congiunto, definito senza precedenti, per denunciare l’uso sempre più sistematico dei social professionali e dei siti di recruitment da parte dei servizi militari cinesi. Il documento, pubblicato da Fbi, MI5, Asio, Csis e Nzsis, indica LinkedIn e altre piattaforme di lavoro online come ambienti utilizzati per avvicinare persone con accesso a informazioni classificate, privilegiate o comunque utili alla ricostruzione del quadro politico, militare ed economico dei Paesi alleati. Secondo le intelligence dei Five Eyes, gli operatori, o soggetti collegati ai servizi, si presenterebbero come recruiter, consulenti, società di risorse umane, think tank o aziende private apparentemente collocate fuori dalla Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina usa LinkedIn per reclutare fonti. L’allarme dei Five Eyes

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