Monaco allarme spie | tentato reclutamento di esperti AI cinesi
A Monaco, sono stati segnalati tentativi di reclutamento di esperti cinesi nel settore dell'intelligenza artificiale. Secondo le fonti, interpreti hanno ingannato scienziati tedeschi, ma i dettagli su come siano riusciti non sono stati diffusi. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni degli agenti cinesi e sui segreti tecnologici che cercavano di ottenere. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o coinvolgimenti di altre parti.
? Punti chiave Come hanno fatto gli interpreti a ingannare gli scienziati tedeschi?. Quali segreti tecnologici cercavano realmente gli agenti cinesi a Monaco?. Perché i centri di ricerca sono diventati bersagli così vulnerabili?. Chi altro potrebbe essere stato coinvolto in queste reti di spionaggio?.? In Breve Xuejun C. e Hua S. usavano la copertura di interpreti per approcciare studiosi.. Precedente caso a Düsseldorf coinvolgeva tre cittadini tedeschi accusati di spionaggio nel maggio 2025.. Jian G. forniva documenti riservati all'europarlamentare Krah fin dal 2019.. Operazioni passate hanno colpito settori logistici e aeroportuali come Lipsia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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