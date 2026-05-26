Monaco allarme spie | tentato reclutamento di esperti AI cinesi

Notizia in breve

A Monaco, sono stati segnalati tentativi di reclutamento di esperti cinesi nel settore dell'intelligenza artificiale. Secondo le fonti, interpreti hanno ingannato scienziati tedeschi, ma i dettagli su come siano riusciti non sono stati diffusi. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni degli agenti cinesi e sui segreti tecnologici che cercavano di ottenere. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o coinvolgimenti di altre parti.