spezia lovisa come ds e il business plan sono attese per domani le prime risposte

Ieri si è svolto un incontro tra il presidente, il patron e il direttore sportivo di una squadra di calcio. Durante la riunione, sono stati discussi i dettagli di un business plan e le strategie future. Per domani sono previste le prime risposte ufficiali, mentre si attende ancora una decisione definitiva sulla questione. La trattativa continua a seguire il suo corso senza ulteriori sviluppi pubblici.

Ieri è andato in scena un ulteriore capitolo della trattativa in atto tra il presidente Charlie Stillitano, il patron Thomas Roberts e il direttore sportivo Matteo Lovisa. Le parti, al di là di improbabili tentativi di smentita, sono ormai dieci giorni che hanno interlocuzioni quasi giornaliere. Il presidente Stillitano, punta molto su Lovisa e ha messo sul piatto un progetto ambizioso, trovando terreno fertile nel giovane ds friulano, allettato dal blasone della piazza e dalla forza dei programmi. Conferme sono arrivate anche ieri con gli approfondimenti, affidati a email intercorse tra i diretti interessati, riguardanti il business plan da attuare per conciliare la drastica riduzione dei costi con quella dei risultati sportivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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