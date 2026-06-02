Lovisa il nome nuovo nel futuro dello Spezia Stillitano punta forte sul ds dei miracoli

Da sport.quotidiano.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo Spezia piomba sul direttore sportivo Matteo Lovisa. È lui il prescelto dal presidente Charlie Stillitano e dal patron Thomas Roberts per programmare la rinascita sportiva delle Aquile. I due massimi dirigenti aquilotti, ieri in riunione negli Usa per ulteriori analisi e approfondimenti sulla situazione tecnica e economica del club, hanno sciolto le riserve e virato dritto sul più giovane ds italiano, di soli trent’anni, salito alla ribalta per essere stato l’artefice dei miracoli Pordenone e Juve Stabia. Nativo di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, con la squadra del Pordenone, della quale il padre Mauro era presidente, ottenne una storica promozione in Serie B nel 2019, conseguendo l’anno successivo la semifinale playoff per la Serie A perso contro il Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lovisa il nome nuovo nel futuro dello spezia stillitano punta forte sul ds dei miracoli
© Sport.quotidiano.net - Lovisa il nome nuovo nel futuro dello Spezia . Stillitano punta forte sul “ds dei miracoli“
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Corsa a due per il nome del nuovo ’ds’. Stillitano sceglie fra Botturi e RinaudoDue candidati sono in corsa per il ruolo di direttore sportivo: Botturi e Rinaudo.

Eccellenza Toscana. Il Mazzola rinnova la fiducia a Pezzatini. Atteso il nome del nuovo ds e dello staffIl club toscano ha annunciato il rinnovo del contratto con l’allenatore, confermando la guida tecnica anche per la prossima stagione.

Temi più discussi: Corvino vuole riposarsi: lascia, per ora, il ruolo di responsabile dell’area tecnica del Lecce; Il Südtirol accelera sul diesse: la rosa dei papabili si allarga; Perugia, sarà un girone dai grandi nomi. Retrocesse eccellenti e conferme prestigiose; Lovisa il nome nuovo nel futuro dello Spezia . Stillitano punta forte sul ds dei miracoli.

lovisa il nome nuovoLovisa il nome nuovo nel futuro dello Spezia . Stillitano punta forte sul ds dei miracoliHa portato Pordenone e Juve Stabia a giocare i playoff per la Serie A. Trattativa serrata ma c’è da battere la concorrenza del Lecce ... sport.quotidiano.net

lovisa il nome nuovoLovisa is the new name in Spezia's future. Stillitano is betting big on the miracle sporting director.He led Pordenone and Juve Stabia to the Serie A playoffs. The negotiations were tough, but they still had to beat the competition from Lecce. sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web