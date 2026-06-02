lovisa il nome nuovo nel futuro dello spezia stillitano punta forte sul ds dei miracoli

Lo Spezia piomba sul direttore sportivo Matteo Lovisa. È lui il prescelto dal presidente Charlie Stillitano e dal patron Thomas Roberts per programmare la rinascita sportiva delle Aquile. I due massimi dirigenti aquilotti, ieri in riunione negli Usa per ulteriori analisi e approfondimenti sulla situazione tecnica e economica del club, hanno sciolto le riserve e virato dritto sul più giovane ds italiano, di soli trent’anni, salito alla ribalta per essere stato l’artefice dei miracoli Pordenone e Juve Stabia. Nativo di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, con la squadra del Pordenone, della quale il padre Mauro era presidente, ottenne una storica promozione in Serie B nel 2019, conseguendo l’anno successivo la semifinale playoff per la Serie A perso contro il Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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