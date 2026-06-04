Spettacolo ' Sequor Pisa e il mediterraneo' al Parco delle Concette

Venerdì 5 e sabato 6 giugno, alle 21:15, al Parco delle Concette si terrà lo spettacolo “Sequor. Pisa e il mediterraneo”. L’evento si svolge in due serate consecutive, con inizio alle 21:15, e si svolge all’interno di un parco pubblico. La rappresentazione si tiene in un’area aperta e si ripete per due giorni consecutivi.

È in programma venerdì 5 e sabato 6 giugno, alle ore 21:15 al Parco delle Concette, lo spettacolo “Sequor. Pisa e il Mediterraneo”, un’iniziativa organizzata da Parallelo Dance con il contributo di Comune di Pisa, Fondazione Pisa e Cinema Arsenale. L’ingresso è gratuito, previa registrazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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