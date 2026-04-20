Il Parco delle Occasioni | torna al parco Giuliano Giuliani il mercatino dell’usato per Casa Thevenin

Il mercatino dell’usato torna nel parco “Giuliano Giuliani”. Da aprile, il “Parco delle Occasioni” propone agli appassionati di articoli retrò, oggettistica varia e abbigliamento vintage. L’evento si svolge nel cuore della città e richiama visitatori di tutte le età. Sono presenti bancarelle con prodotti di seconda mano e pezzi unici, creando un punto di ritrovo per chi cerca occasioni particolari o semplicemente vuole fare una passeggiata tra le bancarelle.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Curiosità, articoli retrò, oggettistica la più varia, abbigliamento vintage. Sabato 25 aprile torna al parco “Giuliano Giuliani” per la sua seconda edizione “Il Parco delle Occasioni”, il mercatino dell’usato che combina il piacere dei tantissimi che amano curiosare ed aggirarsi tra i banchini, alla solidarietà a favore di Casa Thevenin al fine di sostenerne le attività. Per tutti quelli che sceglieranno di fare una passeggiata nell’area verde di via Acuto alla ricerca di buoni affari e oggetti dimenticati ai quali dare nuova vita, il mercatino resterà aperto dalle ore 10 alle ore 19. Per l’occasione saranno a disposizione anche un’area food e giochi per bambini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il Parco delle Occasioni”: torna al parco “Giuliano Giuliani” il mercatino dell’usato per Casa Thevenin Notizie correlate Il mercatino delle pulci al parco acquaticoNel parcheggio del parco acquatico Acquatica park a Milano, in zona Baggio, è nato il Mercatino delle pulci, un nuovo appuntamento per chi ama... Torna a Firenze la "Plastic race" per pulire insieme il Parco del Mensola e il Parco delle CascineFirenze si prepara a un fine settimana di impegno concreto e partecipazione collettiva per la tutela del territorio e la lotta all'inquinamento da... Contenuti e approfondimenti Il Parco delle Occasioni: al parco Giuliano Giuliani bric-à-brac e vintage nel mercato dell’usato per Casa TheveninArezzo, 18 aprile 2025 – Un nuovo appuntamento per tutti gli amanti del bric-à-brac e del vintage. Si terrà domenica 27 aprile la prima edizione del Parco delle occasioni, mercato dell’usato ... lanazione.it Domenica dalle 10 alle 19 al parco Giuliano Giuliani Il Parco delle OccasioniArezzo, 26 aprile 2025 – Domenica dalle 10 alle 19 al parco Giuliano Giuliani Il Parco delle Occasioni: al mercatino per Casa Thevenin anche maglie dell'Arezzo autografate da calciatori Ci saranno ... lanazione.it