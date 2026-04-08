Violenza di genere | al Teatro Puccini di Firenze spettacolo a sostegno delle vittime con lo spettacolo Emilia
Una donna scompare. Un’indagine si apre. Ma la verità non è dove sembra. Si apre così “Emilia”, lo spettacolo benefico a sostegno delle vittime di violenza di genere organizzato dall’Associazione Matteo Patrizi e in scena venerdì 15 maggio al Teatro Puccini di Firenze. Ispirato alle atmosfere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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C'è sempre un prima in tutti gli episodi di violenza. E noi continuiamo a occuparci del dopo x.com