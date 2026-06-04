Matteo Berrettini si è ritirato durante un match, lasciando il campo prima della fine. L’atleta ha dichiarato di sperare non sia nulla di grave e ha espresso delusione per l’accaduto. La partita, che avrebbe dovuto essere una celebrazione, si è conclusa con un’atmosfera di amarezza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del ritiro né su eventuali infortuni. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi presenti.

Doveva essere una “festa” a tinte verdi, bianche e rosse come i colori della nostra bandiera ma a prevalere è stata inevitabilmente l’amarezza. Il derby dei due Matteo ai quarti di finale del Roland Garros, Arnaldi contro Berrettini, è stato vinto dal ligure ma il tennista romano, che aveva ritrovato finalmente continuità dopo tanti infortuni, si è dovuto nuovamente arrendere a un dolore fisico importante abbandonando la gara quasi al termine del secondo set. L’amarezza di Berrettini. “Cìè una sensazione diversa quando vai a casa e pensi solo a cosa avresti potuto fare meglio se hai perso la partita in questo modo. Mi sono sentito e mi sento... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Spero non sia niente di grave. Sono deluso”: l’amarezza di Matteo Berrettini

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Risen from the grave: the runaway brides unbelievable rescue of the police officer

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