Internazionali Berrettini deluso dopo eliminazione | Non mi sono goduto Roma

Matteo Berrettini ha lasciato il torneo degli Internazionali d’Italia 2026 dopo una sconfitta che ha segnato la sua eliminazione. Il tennista romano ha espresso delusione per non essere riuscito a godersi appieno l’esperienza a Roma, in una giornata che ha visto la sua corsa terminare prematuramente. La partita si è svolta giovedì 7 maggio, lasciando spazio a riflessioni sulla sua prestazione nel torneo.