Internazionali Berrettini deluso dopo eliminazione | Non mi sono goduto Roma
Matteo Berrettini ha lasciato il torneo degli Internazionali d’Italia 2026 dopo una sconfitta che ha segnato la sua eliminazione. Il tennista romano ha espresso delusione per non essere riuscito a godersi appieno l’esperienza a Roma, in una giornata che ha visto la sua corsa terminare prematuramente. La partita si è svolta giovedì 7 maggio, lasciando spazio a riflessioni sulla sua prestazione nel torneo.
(Adnkronos) – Matteo Berrettini 'soffre' agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Roma, battuto dall'australiano Alexei Popyrin in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 al termine di una partita nervosa e carica di errori, in cui non è riuscito. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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