Amarezza Matteo Berrettini | netta sconfitta con Popyrin subito fuori a Roma

Matteo Berrettini si è congedato in fretta dagli Internazionali d’Italia 2026, uscendo di scena dopo una sconfitta contro Popyrin sul Centrale del Foro Italico. La partita si è conclusa in modo rapido, e il tennista italiano non è riuscito a prolungare il suo cammino nel torneo. Questo risultato ha portato all’eliminazione immediata di Berrettini dalla competizione.

Matteo Berrettini esce subito di scena agli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, l’azzurro offre una prestazione opaca: poco reattivo negli spostamenti ed estremamente falloso, non riesce mai a opporre una resistenza credibile all’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking mondiale, che si impone con un netto 6-2 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco. Sarà dunque l’aussie ad affrontare al secondo turno il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 26. Nel primo set, Berrettini lascia intravedere qualche segnale positivo nel terzo game, quando si procura una palla break. In quel frangente, però, il servizio viene in soccorso di Popyrin.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Amarezza Matteo Berrettini: netta sconfitta con Popyrin, subito fuori a Roma Notizie correlate Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, Roma 07-05-2026Prima sfida in un torneo ufficiale sulla terra battuta tra Alexei Popyrin e Matteo Berrettini con la prospettiva di incontrare Mensik nel secondo... Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, Roma 07-05-2026 ore 11:00Prima sfida in un torneo ufficiale sulla terra battuta tra Alexei Popyrin e Matteo Berrettini con la prospettiva di incontrare Mensik nel secondo... Contenuti di approfondimento Matteo Berrettini: Ho cambiato approccio per allungarmi la carriera. Sinner? Dopo Doha dicevano che fosse in crisi…C’è un filo chiaro che lega le parole di Matteo Berrettini nella conferenza stampa romana degli Internazionali d'Italia: la ricostruzione. Fisica, certo, ... oasport.it Matteo Berrettini, scelta precisa per ripartire dopo la grande amarezzaReduce dall'eliminazione al primo turno nel Masters 1000 di Madrid, il romano ha scelto di rituffarsi nel circuito Challenger. sportal.it