Nel fine settimana dal 27 al 29 marzo, nel territorio di Salerno e provincia si svolgono diverse iniziative e sagre. Tra gli eventi in programma, il Teatro Arbostella presenta la rappresentazione teatrale

Tanti gli appuntamenti nel salernitano in questo fine settimana. Al Teatro Verdi arriva "People, Places & Things". Risate assicurate al Teatro Arbostella con "A morte 'e Carnevale". A Palazzo Fruscione la rassegna culturale "Navighiamo su fragili vascelli" L'ultimo fine settimana di marzo e il secondo e terzo di aprile, il Teatro Arbostella propone "A morte 'e Carnevale" di Raffaele Viviani. La regia è di Francesco Delli Priscoli. Una commedia corale che affronta con ironia i temi dell'avidità e dell'ipocrisia familiare scatenati da una finta eredità. Clicca qui. Sabato 28 marzo alle 19:00, le frazioni di Aiello e Acquamela a Baronissi ospitano la terza edizione della Via Crucis Vivente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 27 al 29 marzo

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