Speciale Weekend gli eventi e le sagre in provincia di Salerno dal 22 al 24 maggio

Dal 22 al 24 maggio 2026, la Chiesa di Santa Maria dei Campi a Giovi sarà sede della 34ª Sagra del Catanazzo. L'evento si svolgerà nel fine settimana e vedrà la partecipazione di numerosi visitatori. Oltre alla sagra, nel territorio provinciale sono previsti altri eventi e iniziative che coinvolgono diverse località. La manifestazione dedicata al catanazzo richiama appassionati e curiosi, offrendo un'occasione per scoprire questa specialità locale. La sagra rappresenta uno degli appuntamenti principali del weekend in zona.

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