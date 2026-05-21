Speciale Weekend gli eventi e le sagre in provincia di Salerno dal 22 al 24 maggio
Dal 22 al 24 maggio 2026, la Chiesa di Santa Maria dei Campi a Giovi sarà sede della 34ª Sagra del Catanazzo. L'evento si svolgerà nel fine settimana e vedrà la partecipazione di numerosi visitatori. Oltre alla sagra, nel territorio provinciale sono previsti altri eventi e iniziative che coinvolgono diverse località. La manifestazione dedicata al catanazzo richiama appassionati e curiosi, offrendo un'occasione per scoprire questa specialità locale. La sagra rappresenta uno degli appuntamenti principali del weekend in zona.
Dal 22 al 24 maggio 2026, la Chiesa di Santa Maria dei Campi a Giovi ospita la 34ª Sagra del Catanazzo. Protagonista della tavola il catanazzo, trippa con piselli, pomodorini e pane. Tre serate di musica: venerdì la Premuda Dance Studio, sabato i Come Max (tribute 883), domenica la Tammorrasia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Domanda sugli eventi del weekend reddit
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