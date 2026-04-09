Terzo settore dalla Regione un piano triennale da 700mila euro | Più forza a volontariato e reti locali

Da forlitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha approvato un piano triennale da 700 mila euro destinato al terzo settore, con l’obiettivo di rafforzare il volontariato e le reti locali. La strategia prevede interventi per migliorare le attività e i servizi offerti, puntando anche sulla crescita delle relazioni tra le comunità e sulla qualificazione delle competenze delle risorse umane coinvolte. La misura si inserisce in un quadro di sostegno alle organizzazioni e alle reti territoriali.

Un terzo settore che si rafforza non solo nelle attività e nei servizi che eroga, ma soprattutto per la capacità di costruire relazioni, qualificare e stabilizzare le competenze, le risorse umane e tenere insieme le comunità. È dentro questa visione che prende forma la nuova programmazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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