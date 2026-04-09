Terzo settore dalla Regione un piano triennale da 700mila euro | Più forza a volontariato e reti locali

La Regione ha approvato un piano triennale da 700 mila euro destinato al terzo settore, con l’obiettivo di rafforzare il volontariato e le reti locali. La strategia prevede interventi per migliorare le attività e i servizi offerti, puntando anche sulla crescita delle relazioni tra le comunità e sulla qualificazione delle competenze delle risorse umane coinvolte. La misura si inserisce in un quadro di sostegno alle organizzazioni e alle reti territoriali.

Un terzo settore che si rafforza non solo nelle attività e nei servizi che eroga, ma soprattutto per la capacità di costruire relazioni, qualificare e stabilizzare le competenze, le risorse umane e tenere insieme le comunità. È dentro questa visione che prende forma la nuova programmazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Pesca, dalla Regione un bando da 2 milioni di euro per rilanciare il settoreFavorire la crescita economica, sociale e ambientale del comparto ittico in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale Feampa 2021/2027. Dalla Regione 700mila euro per il futuro di giovani sottoposti a procedimenti penaliUn investimento da 700mila euro per giovani dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimenti penali. Temi più discussi: Fibromialgia: incontro con il Terzo Settore per le nuove modalità di accesso all’indennità regionale; FTS Lombardia - Su non autosufficienza le associazioni chiedono un provvedimento urgente alla Regione; Basilicata, c’è la legge sul Terzo settore. Ma non ci sono i fondi; Empoli, 25 mila euro per i giovani volontari del terzo settore. Accordo Regione-Cesvot per supportare le associazioni nell’adeguamento alla riforma del Terzo settoreSaccardi: Con questo progetto che verrà gestito da Cesvot, vogliamo dare assistenza e consulenza a tutte le associazioni per tutti gli adempimenti previsti dalla riforma. Vogliamo che tutte le ... quotidianosanita.it Perché il Terzo settore deve investire sulle competenze certificateOltre 350 operatori formati in tre anni, con titoli riconosciuti su tutto il territorio nazionale. La sfida della formazione certificata per costruire un Terzo settore più competente e dare ai giovani ... vita.it Oltre 1500 tra sagre, circoli, eventi e associazioni in Umbria rischiano di diventare commerciali per la riforma fiscale del terzo settore che fa perdere fiscalità di vantaggio a chi svolge funzioni sociali . Articolo completo nel link nel primo commento - facebook.com facebook L'inverno demografico cancella 100 classi. I progetti del Comune di Torino per quattro istituti chiusi a settembre: la nuova vita delle ex scuole grazie a enti del terzo settore per iniziative no profit a favore di minori, anziani, famiglie e disabili. x.com