Torino 4 ex scuole dell’infanzia affidate al terzo settore | nuovi spazi per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa
A Torino, quattro ex scuole dell’infanzia comunali, chiuse negli ultimi anni a causa del calo demografico, saranno riqualificate e riaperte per ospitare attività sociali, educative e di inclusione. Gli spazi sono stati affidati al terzo settore, che si occuperà di gestirli e di offrire servizi rivolti alle comunità locali. La riconversione mira a favorire l’inclusione sociale e a contrastare la povertà educativa nella zona.
A Torino quattro ex scuole dell’infanzia comunali, chiuse negli ultimi anni anche per gli effetti del calo demografico, saranno riutilizzate per attività sociali, educative e di inclusione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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