Torino 4 ex scuole dell’infanzia affidate al terzo settore | nuovi spazi per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa

A Torino, quattro ex scuole dell’infanzia comunali, chiuse negli ultimi anni a causa del calo demografico, saranno riqualificate e riaperte per ospitare attività sociali, educative e di inclusione. Gli spazi sono stati affidati al terzo settore, che si occuperà di gestirli e di offrire servizi rivolti alle comunità locali. La riconversione mira a favorire l’inclusione sociale e a contrastare la povertà educativa nella zona.