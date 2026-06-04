Spari contro la pizzeria in via Costantino | telecamere al vaglio I precedenti

Notizia in breve

Nella notte di domenica, sette colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una pizzeria in via Costantino ad Aprilia. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito. La scena è stata sequestrata dagli investigatori. Non sono stati ancora trovati testimoni o prove certe che possano chiarire il movente dell’attacco.