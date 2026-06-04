Spari contro la pizzeria in via Costantino | telecamere al vaglio I precedenti
Nella notte di domenica, sette colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una pizzeria in via Costantino ad Aprilia. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito. La scena è stata sequestrata dagli investigatori. Non sono stati ancora trovati testimoni o prove certe che possano chiarire il movente dell’attacco.
Indagini serrate dei carabinieri sull'ennesimo episodio di intimidazione consumato nella città di Aprilia, dove nella notte di domenica sono stati esplosi almeno sette colpi di arma da fuoco. Bersaglio è stata questa volta una pizzeria che si trova in via Costantino, colpita da una raffica di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Indagano i i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. #Aprilia #Cronaca #NotizieinCopertina #Carabinieri #spari Leggi qui: https://www.studio93.it/aprilia-7-colpi-di-armata-da-arma-da-fuoco-contro-la-serranda-di-una-pizzeria facebook
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