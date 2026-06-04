Spari contro la pizzeria in via Costantino | telecamere al vaglio I precedenti

Da latinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte di domenica, sette colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una pizzeria in via Costantino ad Aprilia. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito. La scena è stata sequestrata dagli investigatori. Non sono stati ancora trovati testimoni o prove certe che possano chiarire il movente dell’attacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Indagini serrate dei carabinieri sull'ennesimo episodio di intimidazione consumato nella città di Aprilia, dove nella notte di domenica sono stati esplosi almeno sette colpi di arma da fuoco. Bersaglio è stata questa volta una pizzeria che si trova in via Costantino, colpita da una raffica di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Spari nella notte ad Aprilia: raffica di colpi contro una pizzeriaNella notte ad Aprilia, intorno all'una, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro la saracinesca di una pizzeria situata in via...

La rapina violenta all’edicolante, al vaglio le telecamere della zona. “Un fatto di una gravità inaudita”Una rapina violenta si è verificata ieri in un’edicolante nel centro di San Miniato.

Temi più discussi: Spari contro la serranda di una pizzeria ad Aprilia, notte di paura in via Costantino; Spari nella notte ad Aprilia: raffica di colpi contro una pizzeria; Spari contro una pizzeria di Aprilia, colpi a raffica contro la saracinesca; Aprilia, colpi di pistola contro una pizzeria.

spari contro la pizzeriaSette spari contro la pizzeria di Aprilia: al vaglio le telecamere del locale e della zonaI Carabinieri del reparto territoriale indagano per risalire all'autore del raid. E' l'ennesimo atto intimidatorio degli ultimi mesi ... latinaoggi.eu

spari contro la pizzeriaSpari contro una pizzeria di Aprilia, colpi a raffica contro la saracinescaSono arrivati sul posto, in piena notte, ed in pochi minuti hanno sparato a raffica contro la saracinesca e il muro di una pizzeria in via ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web