Spari nella notte ad Aprilia | raffica di colpi contro una pizzeria

Nella notte ad Aprilia, intorno all'una, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro la saracinesca di una pizzeria situata in via Costantino. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. La pizzeria è stata danneggiata dai colpi e sono in corso verifiche per identificare i responsabili.

Ancora una notte di tensione nella città di Aprilia, dove, intorno all'una, sono stati esplosi alcuni spari contro la saracinesca di un esercizio commerciale, una pizzeria su via Costantino.Il rumore dei colpi di arma da fuoco ha immediatamente messo in allarme i residenti che hanno allertato il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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